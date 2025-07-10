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АНАЛІТИКА

Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади

13:20 10.07.2025 |

Політика

 

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджує, що після критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в «оборонці» його перевели з місця служби в Харкові в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення в Харківську область.

Про це він написав у соцмережах.

За його словами, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов «знайшов юридичну конструкцію», щоб перевести його, обмежено придатного, в бойову механізовану бригаду на Харківський напрямок.

Водночас Шабунін каже, що оскаржувати наказ про своє переведення на фронт він не буде. Попри це, він назвав команду президента Володимира Зеленського «дріб'язково-мстивою», якою «не була навіть команда Януковича».

«Цей законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить», - додав антикорупціонер.

hromadske звернулося по коментар до Генерального штабу, але відповіді наразі не отримало.

Раніше «Центр протидії корупції» розповідав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати кримінальну відповідальність за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

До того Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», депутати якої були серед тих, хто подав цей законопроєкт, повідомляв, що спільно з Міноборони був розроблений пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї.

Арахамія зазначав, що пакет документів, серед іншого передбачає, що резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, а також додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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