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Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін
13:07 04.07.2025 |
Україна та Данія підписали угоду, що відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії, повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у п'ятницю.
"Сьогодні в Копенгагені ми з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - написав Сметанін у повідомленні у Телеграмі.
Він зазначив, що рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. "Сьогодні - стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська. Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК", - додав міністр.
Сметанін подякував Данії та особисто Бьодскову за вагому допомогу українській оборонній промисловості.
"Данія є справжнім другом для українського ОПК, нашим вірним союзником в боротьбі проти агресора. Україна, зі свого боку, докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів", - написав він.
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