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Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області
12:49 04.07.2025 |
Збройні сили України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони 4 липня уразили Федеральний науково-виробничий центр «Науково-дослідний інститут прикладної хімії», що в Московській області рф.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Там зазначили, що наразі це підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed і є важливою ланкою у збройній агресії росії проти України.
У Генштабі підтвердили, що українські засоби ураження досягнули безпосередньо цілі. У районі об'єкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
Результати ураження наразі уточнюються.
Нагадаємо, раніше в росії заявляли про атаку десятків українських дронів. Міноборони рф відзвітувало про знищення та перехоплення в ніч проти 4 липня 48 українських безпілотників у п'яти областях.
Також у Telegram-каналах ширилися кадри диму над, імовірно, ураженим Азовським оптико-механічним заводом, що в Ростовській області рф.
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