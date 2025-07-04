Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області

Збройні сили України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони 4 липня уразили Федеральний науково-виробничий центр «Науково-дослідний інститут прикладної хімії», що в Московській області рф.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там зазначили, що наразі це підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed і є важливою ланкою у збройній агресії росії проти України.

У Генштабі підтвердили, що українські засоби ураження досягнули безпосередньо цілі. У районі об'єкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

Результати ураження наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше в росії заявляли про атаку десятків українських дронів. Міноборони рф відзвітувало про знищення та перехоплення в ніч проти 4 липня 48 українських безпілотників у п'яти областях.

Також у Telegram-каналах ширилися кадри диму над, імовірно, ураженим Азовським оптико-механічним заводом, що в Ростовській області рф.