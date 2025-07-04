Трамп заперечив інформацію про призупинення постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що в них самих її достатньо.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише "Європейська правда".

У Трамп запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні, на що той заявив: "Ми не призупиняли".

"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", - сказав Трамп.

Віз звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".

"Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, на початку тижня у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

За даними Bloomberg, рішення адміністрації Трампа призупинити поставки деяких видів військової допомоги Україні було несподіваним для європейських посадовців.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.