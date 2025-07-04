«Я не задоволений». Трамп заявив про відсутність прогресу з Путіним щодо України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що розмова із Путіним була "досить тривала". Зокрема за його словами, вони говорили про Іран та війну в Україні.

"І мені це не подобається. Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною", - заявив він.

На уточнююче питання щодо того, чи домігся він прогресу під час цієї розмови, Трамп відповів: "Ні, сьогодні я зовсім не досяг із ним жодного прогресу".

Нагадаємо, вдень 3 липня Трамп заявив, що близько 17 години за Києвом має заплановану розмову з очільником Кремля. Останній раз перед цим вони спілкувались 14 червня на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем.