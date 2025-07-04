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АНАЛІТИКА

Китай пояснив ЄС, що не може допустити програшу росії у війні проти України — SCMP

 

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї пояснив головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може допустити, щоб росія програла у війні проти України.

Про це пише South China Morning Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з розмовою.

За словами співрозмовників видання, Китай боїться, що в разі поразки росії США скерують усю свою увагу на Пекін. Водночас Ван Ї у розмові з Каллас відкинув звинувачення у тому, що Китай підтримує рф фінансово чи військово, зауваживши, що якби він це робив, то війна давно б закінчилася, додали джерела.

Видання з посиланням на двох посадовців також зазначає, що китайський дипломат під час чотиригодинних дебатів дав Каллас «урок з реальної політики», висловивши переконання Пекіна, що Вашингтон незабаром зосередиться на Азії.

Деякі джерела висловили здивування різкістю послання Ван Ї до європейців, зробленого за три тижні до саміту між ЄС та Китаєм з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між сторонами.

Як стверджують співрозмовники SCMP, очільник МЗС КНР сказав європейській колезі, що дводенний саміт можуть скоротити. Так він натякнув на незадоволення у Пекіні тим, що два невеликі китайські банки можуть постраждати від 18-го пакету санкцій ЄС проти росії, пише видання.

Раніше ЄС також критикував Китай за субсидіювання своїх виробників, а востаннє напруга між сторонами зросла через китайські обмеження на експорт рідкісноземельних елементів та магнітів.

Водночас в офіційному повідомленні, опублікованому МЗС Китаю, не згадується про серйозні розбіжності між Пекіном та Брюсселем. Натомість наголошується, що між Китаєм та ЄС «немає фундаментального конфлікту інтересів» і що обидві сторони «підтримують багатосторонність та відкриту співпрацю».

Нагадаємо, Служби зовнішньої розвідки України вважає, що Китай постачає у росію спецхімію, порох і верстати відразу для 20 військових заводів. За словами голови СЗРУ Олега Іващенка, на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів мали саме китайське походження.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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