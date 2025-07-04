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Путін сказав Трампу, що не відступить від «цілей» в Україні
23:55 03.07.2025 |
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ не відступиться від своїх "цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні".
Про це за підсумками розмови двох президентів, яка відбулася в четвер, 3 липня, і тривала майже годину, повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС.
Як відомо, Росія офіційно декларує "цілями" своєї війни "демілітаризацію", "денацифікацію" та нетральний статус України, а також захоплення Донецької, Луганської Херсонської і Запорізької областей і визнання Криму за Росією.
Путін також запевнив у буцімто готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною. Під час розмови він наполіг, щоб переговори в Стамбулі залишалися двосторонніми між Росією та Україною. Конкретні дати третього раунду переговорів не обговорювалися.
При цьому російська сторона стверджує, що Трамп у розмові з Путіним "знову поставив питання про якнайшвидше завершення воєнних дій в Україні". Яким чином на це відреагував Путін, не повідомляється.
Крім того, Путін і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході, а також "можливість обміну фільмами, що просувають традиційні цінності, близькі РФ і адміністрації президента США".
"Путін і Трамп сьогодні не обговорювали можливість зустрічі, але "ця ідея висить у повітрі", - зазначило ТАСС.
Спецпредставник Путіна: Починається нова глава
Спеціальний представник Путіна з економічної співраці з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв після розмови заявив про початок "нової глави" у відносинах РФ і США.
"Позитивна співпраця між США і Росією життєво важлива для глобального миру і процвітання. Починається нова глава", - написав він у соціальній мережі X.
Це була вже шоста телефонна розмова з Путіним з моменту вступу Трампа на посаду в січні цього року.
Американська сторона наразі не повідомляла про результати перемовин.
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