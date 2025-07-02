Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами на своїй території та в країнах-учасниках формату «Рамштайн» - про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 1 липня.

«Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою», - заявив він.

За словами міністра, незабаром українські виробники зброї та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить їм «швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності».

Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків на території України та за кордоном, у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони, уточнив міністр:

«Усе вироблене на цих виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися нашим Силам оборони. Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна - рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку».

Він додав, що Міноборони разом із комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Ці документ стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та посилення безпеки виробництва.

Як анонсує Умєров, перше голосування у Верховній Раді щодо цього пакету відбудеться вже цього місяця, і він очікує на позитивне рішення від народних депутатів.

Напередні, після зустрічі з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, президент Володимир Зеленський заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво.

24 червня міністри оборони України та Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який передбачає оборонне виробництво на території скандинавської країни. За словами Умєрова, Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони.