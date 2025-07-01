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АНАЛІТИКА

Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я

 

Між президентом Франції Емманюелем Макроном та главою рф володимиром путіним відбулася телефонна розмова. Серед тем обговорення - війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.

Про це повідомили в адміністрації путіна.

У кремлі кажуть, що ця розмова мала «змістовний характер».

Серед обговорюваних тем - війна проти України. путін укотре звинуватив політику західних держав у «багаторічному ігноруванні безпекових інтересів росії» та «створенні антиросійського плацдарму» в Україні, а також повторив інші пропагандистські тези, якими москва виправдовує війну проти України. Що на все це відповідав Макрон - невідомо.

Також у кремлі стверджують, що йшлося про перспективи мирного врегулювання. путін «підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які мали б комплексний та довгостроковий характер».

Хоча далі там додають: глава рф досі вимагає «усунення першопричин конфлікту» та «спирання на нові територіальні реалії», вочевидь, говорячи про визнання окупованих територій російськими.

Серед іншого, путін і Макрон «детально» обговорили ситуацію на Близькому Сході, а саме ірано-ізраїльський конфлікт та американські удари по іранських ядерних об'єктах.

Ті висловилися за те, щоб врегулювання конфлікту довкола іранської ядерної програми досягнули політичними й дипломатичними засобами. Макрон і путін домовилися продовжити контакти для «можливої ​​координації позицій».

BFMTV з посиланням на Єлисейський палац написало, що дзвінок тривав понад дві години. Це їхня перша розмова з 2022 року.

«Він (Макрон - ред.) закликав до якомога швидшого встановлення припинення вогню та початку переговорів між Україною та росією для міцного та тривалого врегулювання конфлікту», - заявили у французького президента.

Ще у квітні міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що розмови з представниками росії були не в інтересах країни. Це сталося після того, як рф спотворила зміст розмови між міністрами оборони держав.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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