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Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
23:14 01.07.2025 |
Між президентом Франції Емманюелем Макроном та главою рф володимиром путіним відбулася телефонна розмова. Серед тем обговорення - війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.
Про це повідомили в адміністрації путіна.
У кремлі кажуть, що ця розмова мала «змістовний характер».
Серед обговорюваних тем - війна проти України. путін укотре звинуватив політику західних держав у «багаторічному ігноруванні безпекових інтересів росії» та «створенні антиросійського плацдарму» в Україні, а також повторив інші пропагандистські тези, якими москва виправдовує війну проти України. Що на все це відповідав Макрон - невідомо.
Також у кремлі стверджують, що йшлося про перспективи мирного врегулювання. путін «підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які мали б комплексний та довгостроковий характер».
Хоча далі там додають: глава рф досі вимагає «усунення першопричин конфлікту» та «спирання на нові територіальні реалії», вочевидь, говорячи про визнання окупованих територій російськими.
Серед іншого, путін і Макрон «детально» обговорили ситуацію на Близькому Сході, а саме ірано-ізраїльський конфлікт та американські удари по іранських ядерних об'єктах.
Ті висловилися за те, щоб врегулювання конфлікту довкола іранської ядерної програми досягнули політичними й дипломатичними засобами. Макрон і путін домовилися продовжити контакти для «можливої координації позицій».
BFMTV з посиланням на Єлисейський палац написало, що дзвінок тривав понад дві години. Це їхня перша розмова з 2022 року.
«Він (Макрон - ред.) закликав до якомога швидшого встановлення припинення вогню та початку переговорів між Україною та росією для міцного та тривалого врегулювання конфлікту», - заявили у французького президента.
Ще у квітні міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що розмови з представниками росії були не в інтересах країни. Це сталося після того, як рф спотворила зміст розмови між міністрами оборони держав.
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