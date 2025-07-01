Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля

Суддя Вищий антикорупційний суд (ВАКС) Віталій Крикливий зробив зауваження захисту віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова в тиску через лист премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в ході суду обвинувачення зазначило, що на запит адвокатів від 1 липня за підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля подано лист з трактуванням законодавства, а також з тезами, що усунення від посади Чернишова негативно вплине на роботу уряду і Міністерства національної єдності.

В свою чергу, суддя Віталій Крикливий запитав у захисту, чи не хотів він вплинути чи тиснути на суд подаючи лист з таким поважним підписантом, на що захист заявив, що наміру впливати на суд не було.

"Навіщо ви подаєте цей документ суду?... Це не докази, це розʼяснення законодавчих актів. Навіщо пан Шмигаль розʼяснює суду?", - запитав суддя.

Захист відповів, що документ надано з метою сформувати правову позицію.

"Я роблю вам зауваження. Суд вважає, що ви в такий спосіб намагаєтеся тиснути на суд", - сказав суддя.

Раніше у вівторок, суд почав розгляд клопотання про вісторонення Чернишова від займаної посади. Зокрема, обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці, в той же час, захист просить повністю відмовити в задоволенні даного клопотання.

Раніше, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків - 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством. Пізніше він заявив, що не планує самостійно подавати у відставку.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що уже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника - організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.