Депутати хочуть «легалізувати корупцію» в оборонній сфері — ЦПК

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13423, що пропонує виключити кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів.

Про це пише Центр протидії корупції.

Законопроєкт передбачає запровадження спеціального режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до закритого Переліку Міноборони.

Службові особи таких підприємств зможуть уникнути кримінальної відповідальності, навіть якщо їхні дії формально містять ознаки злочину, якщо вони були спрямовані на виконання оборонного контракту та мали "суспільно корисну мету".

Документ уже зареєстрований 126 народними депутатами (123 з яких - з фракції "Слуга Народу").

"Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері - при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів - без жодного ризику," - зазначає заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

Відповідно до ініціативи, перелік таких підприємств формуватиме Міноборони без оприлюднення для громадськості. При цьому запроваджується виключна компетенція Генерального прокурора: лише він зможе санкціонувати реєстрацію кримінальних проваджень, повідомлення про підозру, обшуки або арешти у справах щодо цих підприємств.

Документ також передбачає дію такого режиму не лише під час воєнного стану, а ще протягом трьох років після його завершення. Окремо прописано можливість застосування "амністії" заднім числом - навіть якщо правопорушення було вчинено до включення підприємства до Переліку, але під час воєнного стану.

Антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, втратять можливість незалежно розслідувати такі справи, що, за оцінками експертів, створює умови для безкарності та концентрації впливу в руках окремих посадовців. Центр протидії корупції наголошує на ризиках вибіркового застосування закону та можливому зловживанні бюджетом оборонних закупівель, який може сягнути сімсот п'ятдесяти мільярдів гривень.