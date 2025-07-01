Українські дрони уразили «Купол», де збирають «Шахеди»: заради цього «Лютий» втратив важливу систему

Окрім відомої "Алабуги" у РФ над збиранням "Шахедів" працює ще один завод - "Купол", він виробляє їх під назвою "Гарпия-А1", але його результативно атакували українські далекобійні дрони.

Російське військове підприємство "Ижевский электромеханический завод "Купол", що знаходиться в Іжевську в Удмуртії, який за 1300 км від України, було успішно уражено українськими далекобійними дронами типу "Лютий".

Про це говорять численні відео, які знімають самі мешканці міста. На них зафіксовано сам проліт доволі значної кількості дронів, їх високу точність, а також спроби рашистів збити ці дрони вогнем зі стрілецького озброєння. І у результаті ударів на підприємстві почалась пожежа.

Ця атака дуже важлива тим, що "Ижевский электромеханический завод "Купол" хоч і значиться виробником зенітного ракетного комплекса "Тор", але зараз має інше масштабне замовлення - випуск дронів типу "Шахед". На цьому заводі масове йде їх збирання під власною назвою "Гарпия-А1". Вони мають серійні номери, що починаються з літер "К", "КБ" та "КЦ".

Цей дрон є повною візуальною копією Shahed-136, але відрізняється частиною комплектуючих та методом збирання не лише від іранського оригинала, але й від "Герань-2", що збирають на "Алабузі". Зокрема рівень локалізації та використання російських комплектуючих у "Гарпия-А1" вищий, як і культура збирання.

Водночас можливо помітити ще одну важливу деталь цієї атаки - трохи змінені українські БПЛА "Лютий", які і здійснили цю далекобійну атаку. На відео можливо помітити, що в українських дронів немає шасі.

А для "Лютого" саме літаковий зліт був єдиним відомими засобом пуску. З одного боку це дозволяло його запуск без додаткового оснащення, без катапульти чи прискорювача. А це про спрощення інфраструктури та здешевлення.

З іншого - вимагало доволі неординарної організації запуску з супроводженням дрона під час злету. Вочевидь, для керування оператором за допомогою радіокерування розбігом, відривом та набором висоти дрона.

А окрім того, шасі, тобто система опор літального апарату, яке у "Лютому" фіксоване, означає більший аеродинамічний спротив, тобто меншу дальність польоту. А також дещо більшу помітність на РЛС. Водночас відмова від нього потребувало перегляду конструкції та його скидання одразу після злету, або використання інших методів запуску, наприклад, запуск з даху автівки, що розганяється до злітної швидкості дрона.

У будь-якому випадку, саме такі версії "Лютого" успішно атакували військові об'єкти у російському місті Іжевськ. А що цікаво, попередження щодо небезпеки та закриття аэропорту у місті було оголошено лише за близько 30 хвилин до атаки, яка вочевидь стала значним сюрпризом для ворога.