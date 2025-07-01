ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів

Європейська Комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, оголосили у понеділок, 30 червня, у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та еврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен.

Сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в рамках Угоди про асоціацію. Цей крок "знаменує собою новий етап у створенні довгострокових, передбачуваних і взаємних рамок" у контексті процесу вступу України до ЄС, заявив Шефчович. Він наголосив, що домовленість "повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери".

"Угода є збалансованою, справедливою і реалістичною, вона являє собою найкращий можливий результат у складних геополітичних умовах", - підкреслив він.

Лібералізація торгівлі певними товарами, більші квоти для інших

Технічні деталі поки не повідомляються, заявили високопосадовці на брифінгу у Брюсселі, але відомо, що у порівнянні із діючими від 6 червня "довоєнними" квотами, умови для українських виробників покращені. Так, Брюссель і Київ домовилися про повну лібералізацію торгівлі щодо низки продуктів, серед яких сухе жирне молоко, кисломолочні продукти, гриби, виноградний сік та інші, відповів єврокомісар Хансен на запитання кореспондентки DW.

Для більшості агротоварів поточні обсяги квот зростуть до найвищого рівня торгівлі за останні роки, вказав він. Йдеться, наприклад, про вершкове масло, сухе знежирене молоко, солод, глютен, овес та ячмінну крупу.

На "чутливі товари", такі як яйця, цукор та пшениця, квоти будуть збільшені, але вони будуть нижчими за історичні обсяги торгівлі. Щодо цих категорій товарів і надалі будуть діяти захисні механізми ЄС, аби імпорт не спричинив "серйозних труднощів" на рівні усього блоку або окремих держав, сказав Шефчович. Для менш чутливих товарів квоти будуть збільшені "помірно".

Україна, своєю чергою, збільшить квоти на свинину, м'ясо птиці, цукор, а також зменшить або скасує ввізні мита на інші товари. Це сприятиме збільшенню експортних можливостей для країн ЄС, кажуть у Єврокомісії.

Крім того, угода передбачає поступове наближення України до 2028 року до виробничих стандартів ЄС, зокрема у сферах добробуту тварин та використання пестицидів, аби забезпечити усім учасникам угоди "рівні правила гри". На цьому наполягали фермери кількох європейських країн.

За словами єврокомісарів, угода буде переглянута в найближчі роки з урахуванням наближення України до ЄС та її прогресу на шляху приведення власних стандартів у відповідність з європейськими.

На запитання DW щодо одностороннього ембарго на українські агропродукти, запровадженого попри законодавство ЄС Польщею, Угорщиною та Словаччиною, єврокомісар Шефчович відповів, що сподівається на позитивну реакцію цих країн на результати перемовин Брюсселя й Києва, тобто на зняття ембарго.

Тимчасові заходи для України

Раніше ЄС не продовжив дію особливих умов продовольчого експорту для України, які ще називали "торгівельним безвізом", запроваджених через повномасштабне російське вторгнення. Брюссель і Київ шукали новий взаємовигідний варіант угоди, який з одного боку влаштував би всі країни ЄС, а з іншого - допоміг би Україні продовжити інтеграцію в європейський ринок.

5 червня 2025 року дія "торгівельного безвізу" закінчилася, і чинності набули тимчасові заходи, які діятимуть, доки не буде завершено укладення нової угоди ЄС з Україною.