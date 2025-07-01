Фінансові новини
- |
- 01.07.25
- |
- 06:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
23:44 30.06.2025 |
Європейська Комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, оголосили у понеділок, 30 червня, у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та еврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен.
Сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в рамках Угоди про асоціацію. Цей крок "знаменує собою новий етап у створенні довгострокових, передбачуваних і взаємних рамок" у контексті процесу вступу України до ЄС, заявив Шефчович. Він наголосив, що домовленість "повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери".
"Угода є збалансованою, справедливою і реалістичною, вона являє собою найкращий можливий результат у складних геополітичних умовах", - підкреслив він.
Лібералізація торгівлі певними товарами, більші квоти для інших
Технічні деталі поки не повідомляються, заявили високопосадовці на брифінгу у Брюсселі, але відомо, що у порівнянні із діючими від 6 червня "довоєнними" квотами, умови для українських виробників покращені. Так, Брюссель і Київ домовилися про повну лібералізацію торгівлі щодо низки продуктів, серед яких сухе жирне молоко, кисломолочні продукти, гриби, виноградний сік та інші, відповів єврокомісар Хансен на запитання кореспондентки DW.
Для більшості агротоварів поточні обсяги квот зростуть до найвищого рівня торгівлі за останні роки, вказав він. Йдеться, наприклад, про вершкове масло, сухе знежирене молоко, солод, глютен, овес та ячмінну крупу.
На "чутливі товари", такі як яйця, цукор та пшениця, квоти будуть збільшені, але вони будуть нижчими за історичні обсяги торгівлі. Щодо цих категорій товарів і надалі будуть діяти захисні механізми ЄС, аби імпорт не спричинив "серйозних труднощів" на рівні усього блоку або окремих держав, сказав Шефчович. Для менш чутливих товарів квоти будуть збільшені "помірно".
Україна, своєю чергою, збільшить квоти на свинину, м'ясо птиці, цукор, а також зменшить або скасує ввізні мита на інші товари. Це сприятиме збільшенню експортних можливостей для країн ЄС, кажуть у Єврокомісії.
Крім того, угода передбачає поступове наближення України до 2028 року до виробничих стандартів ЄС, зокрема у сферах добробуту тварин та використання пестицидів, аби забезпечити усім учасникам угоди "рівні правила гри". На цьому наполягали фермери кількох європейських країн.
За словами єврокомісарів, угода буде переглянута в найближчі роки з урахуванням наближення України до ЄС та її прогресу на шляху приведення власних стандартів у відповідність з європейськими.
На запитання DW щодо одностороннього ембарго на українські агропродукти, запровадженого попри законодавство ЄС Польщею, Угорщиною та Словаччиною, єврокомісар Шефчович відповів, що сподівається на позитивну реакцію цих країн на результати перемовин Брюсселя й Києва, тобто на зняття ембарго.
Тимчасові заходи для України
Раніше ЄС не продовжив дію особливих умов продовольчого експорту для України, які ще називали "торгівельним безвізом", запроваджених через повномасштабне російське вторгнення. Брюссель і Київ шукали новий взаємовигідний варіант угоди, який з одного боку влаштував би всі країни ЄС, а з іншого - допоміг би Україні продовжити інтеграцію в європейський ринок.
5 червня 2025 року дія "торгівельного безвізу" закінчилася, і чинності набули тимчасові заходи, які діятимуть, доки не буде завершено укладення нової угоди ЄС з Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
|Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
|Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
|Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
|СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA