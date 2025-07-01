Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир

Співпраця Німеччини і України в оборонній галузі - це логічне продовження постачання озброєння Києву, переконаний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). На його думку, така співпраця - це "справжній козир" для розвитку обох країн. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 30 червня, під час спільної конференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

Співпраця в оборонній галузі: Україна готова ділитися досвідом

Вадефуль зазначив, що російські обстріли українських міст "мають систему і відповідають холодному розрахунку" президента РФ Володимира Путіна, який, за його словами, прагне "підірвати волю українського народу захищатися". "Цього не можна допустити", - сказав німецький міністр.

На тлі цього Вадефуль вказав на важливість подальшого посилення оборонних можливостей України, зокрема в протиповітряній обороні, а також наголосив на важливості тісної співпраці між Німеччиною й Україною в оборонній галузі. "Ми хочемо започаткувати нові спільні підприємства, щоб Україна могла сама швидко й багато виробляти (озброєння. - Ред.) для власної оборони, адже ваші потреби в цьому плані просто величезні", - пояснив німецький урядовець.

Тож німецький урядовець згадав і те, що в його делегації багато представників провідних німецьких оборонних підприємств. "Наша співпраця в оборонній галузі - справжній козир і логічне продовження наших постачань оснащення. І ми могли б обопільно виграти від того, адже завдяки багатьом вашим ідеям та вашому досвіду ми теж стаємо кращими", - сказав Вадефуль.

Україна, як наголосив Сибіга, зацікавлена в широкій присутності німецького оборонного бізнесу. "Це висока якість, це про безпеку. Ми готові з нашого боку ділитися нашим досвідом, здобутим бойовим досвідом, а це також наш внесок в спільну європейську безпеку, спільну безпеку з Німеччиною. Безумовно, така співпраця має бути взаємовигідною", - наголосив він.

Вадефуль: Німеччина твердо і міцно підтримуватиме Україну

"Своє завдання ми вбачаємо в посиленні України, щоб вона могла виступати з позиції сили. Адже коли Путін нині говорить про мир - то це просто знущання. Його так звана готовність до перемовин - це дотепер лише фасад. Він хоче, про що він сам недвозначно казав, захопити всю Україну і водночас посіяти страх у всій Європі", - наголосив Вадефуль.

Водночас німецький урядовець запевнив, що Путіну не вдасться відвернути Німеччину від подальшої підтримки України. "Ми твердо й міцно стоятимемо на боці України й підтримуватимемо вас і надалі, допоки потрібно", - запевнив німецький урядовець. "Мир настає не тоді, якщо відводиш погляд, а тоді, коли спиняєш агресію, а для цього ви маєте бути в змозі захистити себе, і тому ми й надалі посилюватимемо військову підтримку", - наголосив глава МЗС Німеччини.

Він нагадав, що уряд ФРН запланував у 2025 році виділити додатково майже два мільярди євро для підтримки України, й таким чином загальна сума військової підтримки Києва з боку Берліна цього року сягне дев'яти мільярдів євро. "Лише тоді, коли Росія побачить, що її розрахунок на окупацію і капітуляцію (України. - Ред.) провалився, лише тоді з'явиться справжній шанс на переговори", - запевнив Вадефуль.

Окремо він торкнувся питання посилення санкційного тиску на Росію, пообіцявши форсувати це питання на рівні ЄС та Великої сімки, а також зазначивши, що це було темою обговорень союзників на нещодавніх самітах НАТО та ЄС у Гаазі і Брюсселі. "Ми будемо й надалі обмежувати можливості Путіна наповнювати його воєнну касу поставками газу та нафти. Ми - як, звісно, й ви - при цьому прагнемо більшої єдності, швидкості та рішучості. Ми виступаємо за це під час усіх переговорів та в усіх форматах, навіть якщо це означає витрати для нас самих у Німеччині. Ми чітко сигналізуємо, що це є необхідна плата для підтримки України та для захисту свободи Європи", - сказав Вадефуль.

Україна ж, як наголосив Сибіга, переконана, що тиск на РФ має бути скоординований з обох боків Атлантики, тож сподівається на кроки США щодо посилення санкцій, зокрема на ухвалення законопроєкту, який просуває сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Крім того, нині Україна відстоює позицію, що потрібно починати використовувати російські заморожені активи для потреб оборони та на відбудову України, а не лише прибутки від них, як це було досі. За словами українського урядовця, нині юридичні команди шукають найбільш правильні форми для втілення цих планів.

Вадефуль: Захист України - найважливіше завдання Німеччини і Європи

Європа, як наголосив Вадефуль, не має забувати, що Украхна захищає не лише себе, а й європейську свободу і європейський суверенітет проти дії Росії. "Тут ідеться про те, чи вдасться нам захистити базований на правилах порядок, чи вдасться нам захистити міжнародне право, чи вдасться нам захистити те, що суверенні держави й надалі могли залишатися суверенними, а не були просто завойовані. Це - не тривіальне питання, а екзистенційне питання для всієї Європи. І тут Німеччина абсолютно чітко стоїть на боці України", - наголосив німецький урядовець.

Сибіга, своєю чергою, наголосив на важливості лідерства Німеччини, зокрема й у контексті здатності партнерів України ухвалювати сильні рішення. "Німецький народ знає не гірше за нас, що боротьба за свободу може бути довгою, але якщо собзники зберігають стратегічну витримку - свобода переможе і стіна впаде. Так само захист від російської агресії та збереження миру в Європі потребують стратегічної витримки та сильних рішень. А також - лідерства Німеччини", - зазначив він.

Очільник МЗС ФРН натомість назвав захист України "центральним, найважливішим завданням Німеччини і Європи". "Тому я сьогодні знову з радістю приїхав сюди, до України. Слава Україні", - такими словами завершив свій виступ Вадефуль.