Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат

Адвокат народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова політику у перетині кордону є протиправною, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року - без змін", - відзначив Головань.

Він переконаний, що чиновники прикордонної служби "порушили закон і мають бути притягнені до відповідальності".

Адвокат наголошує, що протизаконність рішень про відмову Порошенку в перетинанні кордону встановлена численними судовими рішеннями. "Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби "Амбуків" 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону", - розповів Головань.

Він вважає, що порушення закону не могло відбутися без втручання голови Державної прикордонної служби України. "Вимагатимемо відповідальності всіх причетних. У тому числі тих, хто віддає накази керівництву ДПСУ", - сказав Головань.

Як повідомлялося, Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради в січні заявив, що його незаконно не пропустили на українському кордоні, коли він прямував на зустріч із лідерами Європейської народної партії в Брюсселі. У відповідь на заяву Порошенка спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що Порошенко справді мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, що відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі. Відрядження було підписане на період з 11 січня (виїзд) по 15 січня (повернення).

Головань тоді анонсував оскарження відмови прикордонників випустити Порошенка за кордон у суді.