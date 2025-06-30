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Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол в межах ініціативи ERA - Шмигаль
16:56 30.06.2025 |
Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол (2,3 млрд канадських дол) в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.
Прем'єр підкреслив, що Україна наполягає на на повній конфіскації заморожених коштів РФ.
"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", - додав він.
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