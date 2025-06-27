КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму

Половина (50%) українців вважає, що Україна, скоріше, рухається до розвитку демократії та більшої демократичності, водночас 41% відчувають, що країна, скоріше, рухається до зменшення демократії і розвитку авторитаризму, йдеться в результатах опитування, проведеного з 28 травня по 3 червня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому відзначається тісний зв'язок оцінки напряму розвитку країни з довірою до президента України Володимира Зеленського. "Серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму. Водночас ті, хто довіряють президенту, більш оптимістично дивляться на розвиток ситуації, проте серед них є диференціація. Так, серед тих, хто повністю довіряє президенту, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму. Водночас серед тих, хто скоріше довіряє президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%", - вказують в КМІС.

Соціологи припускають, що відчуття руху до авторитаризму значною мірою відображає незадоволеність діями влади, тобто відповідь респондента про "розвиток авторитаризму" не завжди означає, що він бачить зменшення демократії, а висловлює таким чином свою критику та незгоду з діями уряду країни.

Серед причин, чому вони вважають, що країна рухається до авторитаризму, найчастіше респонденти говорили про обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18% серед тих, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму), концентрацію влади (14%), загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%), корупцію (12%), діяльність ТЦК/мобілізацію (12%), обмеження прав і свобод без конкретизації (12%). Про відсутність виборів та переслідування опозиції говорили лише по 4% таких респондентів.

Також повідомляється, що ті, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму, більшою мірою готові до територіальних втрат, причому навіть у більш жорстких варіантах. "Серед тих, хто бачить рух до авторитаризму, 32% готові до офіційного визнання окремих окупованих територій частиною Росії. І також 32% готові навіть до того, щоб передати під контроль Росії території, які зараз нею не контролюються (як міста Херсон, Запоріжжя тощо). Для порівняння - серед тих, хто бачить рух до демократії, аналогічні показники, відповідно, 15% і 9%", - відзначається в результатах опитування.

У КМІС відзначили, що у них немає даних за інші періоди (зокрема, до 2022 року) і вони не можуть сказати, чи зараз більше чи менше людей бачать рух до демократії чи авторитаризму, ніж раніше. "Проте за нашими спостереженнями і досвідом малоймовірно, що раніше менше людей говорили про рух до авторитаризму (зокрема, через кореляцію із ставленням до влади). Скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)", - йдеться у пресрелізі.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1092 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників близьких до 50% та 1,7% - для показників близьких до 5%. За умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.