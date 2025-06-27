Прокурори просять суд відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади

Правоохоронці звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення від посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Уже сьогодні, 27 червня, суд обиратиме Чернишову запобіжний захід. До цього НАБУ та САП оголошували, що вимагатимуть для нього не тримання під вартою, а заставу розміром 120 млн гривень.

Також САП вимагає покладення на фігуранта таких обов'язків:

* прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

* повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

* не відлучатися із населеного пункту, у якому він перебуває, без дозволу;

* здати на зберігання до держорганів свій паспорт для виїзду за кордон;

* утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

* носити електронний засіб контролю.

Після рішення суду Чернишов зобов'язаний внести визначений розмір застави впродовж п'яти днів. Якщо ж цього не станеться, а також виявлять факти порушення умов запобіжного заходу, прокурор зможе звернутись із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Нагадаємо, правоохоронці вручили підозру Чернишову у справі про корупцію в Мінрегіоні. Йому закидають зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та інших.

Вищий антикорупційний суд 25 червня мав обирати йому запобіжний захід. Однак перед початком засідання Чернишов оголосив, що просить його перенести. Мовляв, середа - це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь.

Що передувало?

20 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування, у якому стверджується, що Чернишов фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

А журналіст Михайло Ткач заявив, що віцепрем'єр на тлі затримання НАБУ та САП двох його соратників «передбачувано не повернувся до України». Водночас і прем'єр-міністр, і президент запевняли: той перебуває у закордонному відрядженні до 22 червня, а потім посадовець має повернутися.

Після прибуття до України Чернишов розповів, що ходив до НАБУ, «щоб розібратися в ситуації». Він також обіцяв «розібрати по фактах кампанію дискредитації».