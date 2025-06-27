ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

26 країн Європейського союзу готові продовжувати надавати Україні фінансову допомогу і зберігати цей підхід у довгостроковій перспективі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, це рішення було ухвалене у рамках саміту ЄС, що відбувається 26 червня.

Саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки за рішенням щодо України через вето з боку Угорщини, тому решта столиць вирішили оприлюднити рішення у форматі "Євросоюз мінус Угорщина". Рішення знайшло "тверду підтримку" решти 26 держав, повідомили у Європейській раді.

Заблоковані виявилися усі пункти рішення - не лише щодо початку вступних переговорів, про що вже повідомила ЄП, а й, зокрема, щодо фінансової підтримки України. Цей пункт став новим у рішенні у форматі "ЄС мінус Угорщина" - у документах минулого, березневого саміту такого елементу не було.

Цього разу 26 держав ЄС погодили норму про те, що "Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі".

"У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках Механізму для України, а 7 млрд євро - в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок надзвичайних доходів від заморожених російських активів", - йдеться у документі.

Варто зауважити, що з цього питання Угорщина не має змоги заблокувати дії решти держав ЄС. Через це, попри угорське вето, допомога Україні продовжує надходити.