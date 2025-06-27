Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Всі лідери ЄС, крім Орбана, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК

 

Саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Зважаючи на системність вето з боку угорського лідера, решта столиць продовжили практику ухвалення рішень у форматі "Євросоюз мінус Угорщина". Рішення знайшло "тверду підтримку" решти 26 держав, повідомили у Європейській раді.

Усі держави Євросоюзу, крім Угорщини, стверджують що Європейська рада "підтверджує невід'ємне право України на вибір власної долі" і "непохитно підтримує шлях України до членства в ЄС". Також вони високо оцінили темпи реформ, пов'язаних з процесом вступу і привітали "значний прогрес"

Важливим елементом стало рішення 26 держав закликати Україну і Єврокомісію "активізувати роботу щодо вступу"

Також всі члени ЄС, крім Угорщини, погодилися взяти до відома "оцінку Комісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру Основи". Втім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3029  0,09 0,22 41,8479  0,13 0,31
EUR 48,2125  0,10 0,21 48,9268  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,09 0,20 41,6100  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес