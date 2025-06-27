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АНАЛІТИКА

Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінних тральщики

Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінних тральщики

 

Нідерланди і Бельгія передали Україні два кораблі-шукачі мін, повідомив 26 червня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Нідерланди і Бельгія передають Україні два кораблі-шукачі мін. Це життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря і ключ до захисту торговельних шляхів і глобального постачання продовольства», - написав він.

Українські екіпажі і технічні фахівці пройшли підготовку в рекордно короткі терміни, додав міністр.

Нідерландське оборонне відомство додало, що йдеться про бельгійський корабель BNS Narcis та нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen. Церемонія передачі відбулася раніше в бельгійському Зебрюгге, але з міркувань безпеки повідомлення про це оприлюднене із затримкою.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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