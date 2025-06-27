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Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінних тральщики
23:04 26.06.2025 |
Нідерланди і Бельгія передали Україні два кораблі-шукачі мін, повідомив 26 червня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
«Нідерланди і Бельгія передають Україні два кораблі-шукачі мін. Це життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря і ключ до захисту торговельних шляхів і глобального постачання продовольства», - написав він.
Українські екіпажі і технічні фахівці пройшли підготовку в рекордно короткі терміни, додав міністр.
Нідерландське оборонне відомство додало, що йдеться про бельгійський корабель BNS Narcis та нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen. Церемонія передачі відбулася раніше в бельгійському Зебрюгге, але з міркувань безпеки повідомлення про це оприлюднене із затримкою.
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