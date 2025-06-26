Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ

Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору директора Бюро економічної безпеки України, зазначивши прозорість процесу за активної участі міжнародних та українських членів комісії.

"Посли G7 вітають останній крок у процесі відбору директора ESBU (Бюро економічної безпеки України - ІФ-У). Прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії є ключовим фактором", - йдеться у заяві послів у соціальній мережі Х у четвер.

Наголошується, що "реформа ESBU має вирішальне значення для українського бізнес-клімату, залучення інвестицій та просування євроатлантичної інтеграції".

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ.

За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам - Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Перед початком остаточного голосування представник МВС Юрій Пономаренко повідомив про підтвердження Службою безпеки України (СБУ) наявності родинних зв'язків із громадянами Росії у трьох кандидатів - Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.

Водночас іноземний представник - експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс зазначив, що у листі СБУ, який надійшов до комісії лише у вівторок, міститься необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків, отже, наразі поточних ризиків немає.

Як повідомлялося 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв'язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, і оскільки, за законом, їхні голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись. Пізніше, 9 червня, члени комісії від України не прийшли на засідання, чим зірвали кворум. В результаті остаточні співбесіди з 16 кандидатами замість 8-10 червня пройшли 21-23 червня.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу за нею наприкінці цього тижня.c