Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ
14:10 26.06.2025 |
Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору директора Бюро економічної безпеки України, зазначивши прозорість процесу за активної участі міжнародних та українських членів комісії.
"Посли G7 вітають останній крок у процесі відбору директора ESBU (Бюро економічної безпеки України - ІФ-У). Прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії є ключовим фактором", - йдеться у заяві послів у соціальній мережі Х у четвер.
Наголошується, що "реформа ESBU має вирішальне значення для українського бізнес-клімату, залучення інвестицій та просування євроатлантичної інтеграції".
Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ.
За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам - Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.
Перед початком остаточного голосування представник МВС Юрій Пономаренко повідомив про підтвердження Службою безпеки України (СБУ) наявності родинних зв'язків із громадянами Росії у трьох кандидатів - Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.
Водночас іноземний представник - експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс зазначив, що у листі СБУ, який надійшов до комісії лише у вівторок, міститься необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків, отже, наразі поточних ризиків немає.
Як повідомлялося 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв'язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, і оскільки, за законом, їхні голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись. Пізніше, 9 червня, члени комісії від України не прийшли на засідання, чим зірвали кворум. В результаті остаточні співбесіди з 16 кандидатами замість 8-10 червня пройшли 21-23 червня.
Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.
Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу за нею наприкінці цього тижня.c
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню
|Держави НАТО взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат
|Саміт НАТО визнав Росію «довгостроковою загрозою» для всього Альянсу
|Норвегія виділить Україні понад $640 мільйонів на закупівлю дронів
|Кабмін схвалив зміни до держбюджету для фінансування оборони: Видатки зростуть на 450 мільярдів
|Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського
Бізнес
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів