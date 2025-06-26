В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №13414 і №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, компенсація інвестицій через податки стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні".

Якщо коротко, пояснила Свириденко, компанії, які вкладатимуться у виробництва, зможуть повернути частину витрат через податки, які генеруватиме це підприємство.

Розмір компенсації залежить від обсягу інвестицій:

→ від 100 000 до 1 млн євро - 70% витрат,

→ від 1 млн євро до 20 млн євро - 50%,

→ від 20 євро до 50 млн євро - 30%.

"Це не новація - такі механізми давно працюють у ЄС. Там вони стали причиною, чому частина українських заводів після релокації обрали не Україну, а європейські країни. Ми пропонуємо дати бізнесу такі саме умови тут", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що закон поширюється на різні галузі промисловості - від агроперероблювання до машинобудування і оборонно-промислового комплексу.

Ініціатор та співавтор документів заступник голови економічного комітету Ради Дмитро Кисилевський наголосив, що інвестпроєкти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Зокрема, компенсації підлягають витрати на:

→ будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;

→ придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

→ придбання обладнання - згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

→ придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів буде здійснюватись через:

→ податок на прибуток;

→ імпортний ПДВ на обладнання;

→ імпортне мито на обладнання;

→ податок на майно;

→ земельний податок.

"Ця ініціатива - продовження реалізації політики "Зроблено в Україні", спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати", - зазначив нардеп.