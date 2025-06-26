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АНАЛІТИКА

В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки

09:50 26.06.2025 |

Економіка, Право

 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №13414 і №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, компенсація інвестицій через податки стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні".

Якщо коротко, пояснила Свириденко, компанії, які вкладатимуться у виробництва, зможуть повернути частину витрат через податки, які генеруватиме це підприємство.

Розмір компенсації залежить від обсягу інвестицій:

→ від 100 000 до 1 млн євро - 70% витрат,
→ від 1 млн євро до 20 млн євро - 50%,
→ від 20 євро до 50 млн євро - 30%.

"Це не новація - такі механізми давно працюють у ЄС. Там вони стали причиною, чому частина українських заводів після релокації обрали не Україну, а європейські країни. Ми пропонуємо дати бізнесу такі саме умови тут", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що закон поширюється на різні галузі промисловості - від агроперероблювання до машинобудування і оборонно-промислового комплексу.

Ініціатор та співавтор документів заступник голови економічного комітету Ради Дмитро Кисилевський наголосив, що інвестпроєкти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Зокрема, компенсації підлягають витрати на:

→ будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;
→ придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
→ придбання обладнання - згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);
→ придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів буде здійснюватись через:

→ податок на прибуток;
→ імпортний ПДВ на обладнання;
→ імпортне мито на обладнання;
→ податок на майно;
→ земельний податок.

"Ця ініціатива - продовження реалізації політики "Зроблено в Україні", спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати", - зазначив нардеп.
 

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