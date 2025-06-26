Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який запроваджує для підприємств в Україні звітування зі сталого розвитку, починаючи з 2026 року.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Схвалено проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження звітності із сталого розвитку», - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт розроблений з метою гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.

Так, змінами передбачено запровадження в Україні складання, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку, яка містить інформацію, необхідну для розуміння впливу підприємства на питання сталого розвитку та вплив цих питань на розвиток, ефективність і становище самого підприємства.

Також документ актуалізує критерії для визначення категорії підприємств та груп - великих, материнських підприємств великої групи, малих та середніх підприємств.

Крім того, врегульовується питання ведення бухгалтерського обліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінансової звітності. А також складання та подання ними звіту про управління.

У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2026 року. Першими подаватимуть звітність зі сталого розвитку за 2026 рік за новими стандартами великі підприємства із кількістю працівників понад 500 осіб та материнські підприємства великої групи із середньою кількістю працівників понад 500 осіб.