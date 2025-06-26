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Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
23:58 25.06.2025 |
Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в четвер підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.
Перед тим Комітет міністрів РЄ офіційно уповноважив Берсе на підписання угоди.
Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.
Крім того, трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Його основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.
Також передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема - проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.
Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.
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