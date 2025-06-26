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АНАЛІТИКА

Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні

 

Президент США Дональд Трамп припустив, що для України можуть знайти американські системи ППО Patriot. Але наголосив, що США вони також потрібні.

Про це він сказав журналістам на полях саміту НАТО.

Журналістка української служби BBC запитала Трампа, чи готові США продати системи Patriot Україні, зважаючи на останні масовані російські обстріли. Після представлення між Трампом та репортеркою відбувся наступний діалог:

- Ви сама живете в Україні зараз?
- Мій чоловік там.
- Вау, я зрозумів... це чудово.
- Я з дітьми - у Варшаві, бо він хотів, щоби я...
- Ваш чоловік - військовий?
- Так.
- Він зараз там?
- Так.
- Вау, це тяжко, так?

 Журналістка української служби BBC запитала Дональда Трампа про продаж Patriot Україні

Після цього Трамп зазначив, що американські системи Patriot дуже затребувані.

«Вони хочуть мати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося, чи зможемо зробити деякі доступними. Ви знаєте, їх дуже тяжко дістати. Нам вони теж потрібні. Ми їх постачали Ізраїлю. Вони дуже ефективні, на 100% ефективні. Тяжко повірити, наскільки вони ефективні. Вони хочуть їх більше, за все інше, як ви, мабуть, знаєте. Я бажаю вам успіху. Я бачу, що це дуже засмучує вас. Передавайте привіт чоловіку, добре?» - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський казав про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів. Він наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.

«Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?» - казав Зеленський.

За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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