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«Він був дуже милим»: Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським
23:33 25.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої їх зустрічі був "дуже милим".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час своєї промови на саміті Альянсу в Гаазі.
"Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Насправді це було дуже приємно. Знаєте, у нас були невеликі труднощі, але іноді він був дуже милим. Думаю, він хотів би, щоб все це закінчилося. Я так думаю", - сказав Трамп.
За його словами, під час зустрічі із Зеленським він зрозумів, що той "хотів би, щоб все це закінчилося". Трамп вважає, що наразі "найвідповідніший час, щоб покласти цьому край".
"Я думаю, це дуже чудовий час, щоб припинити війну. І якщо я зможу, я поговорюю з Путіним, чи ми можемо припинити війну. Вони (українці, - ред.) сміливі люди, Зеленський відвойовує свою державу. Це дуже складна битва, яку він веде, але він дуже успішний в ній", - сказав Трамп.
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