Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

 

На полях саміту НАТО у Гаазі завершилася зустріч президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

Про це повідомляє кореспондент "ЄвроПравди" у Гаазі.

На полях саміту НАТО звершилася зустріч Трампа та Зеленського - вона тривала 45 хвилин.

Як передає кореспондент "ЄвроПравди", спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.

Варто зазначити, що зустріч американського та українського лідерів тривала значно довше, ніж було передбачено програмою.

Зеленський у соцмережах назвав зустріч з Трампом "змістовною". Він зазначив, що під час неї обговорив із американським лідером "всі дійсно важливі питання".

"Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього світу. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомогти наближенню світу. Деталі - згодом", - додав український президент.

Зазначимо, зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Вранці у середу, 25 червня, Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з Путіним.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6620
  0,1304
 0,31
EUR
 1
 48,3238
  0,1846
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3952  0,10 0,24 41,9796  0,11 0,26
EUR 48,1111  0,06 0,13 48,8533  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6700  0,13 0,32 41,6800  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес