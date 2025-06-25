Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

На полях саміту НАТО у Гаазі завершилася зустріч президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

Про це повідомляє кореспондент "ЄвроПравди" у Гаазі.

На полях саміту НАТО звершилася зустріч Трампа та Зеленського - вона тривала 45 хвилин.

Як передає кореспондент "ЄвроПравди", спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.

Варто зазначити, що зустріч американського та українського лідерів тривала значно довше, ніж було передбачено програмою.

Зеленський у соцмережах назвав зустріч з Трампом "змістовною". Він зазначив, що під час неї обговорив із американським лідером "всі дійсно важливі питання".

"Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього світу. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомогти наближенню світу. Деталі - згодом", - додав український президент.

Зазначимо, зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Вранці у середу, 25 червня, Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з Путіним.