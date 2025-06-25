Норвегія виділить Україні понад $640 мільйонів на закупівлю дронів

Норвегія виділіть Україні 6,5 млрд крон (понад $640 млн) на закупівлю безпілотників та їхніх технологій в українських та інших європейських виробників.

Про це повідомили у пресслужбі норвезького уряду.

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стере, дрони відіграють життєво важливу роль у боротьбі України.

"Вони важливі як для захисту критично важливої інфраструктури, так і для використання на передовій. Внесок Норвегії значно покращить можливості України здійснювати необхідне спостереження та операції з використанням дронів", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Зазначається, що це перша масштабна закупівля дронів, що здійснюється безпосередньо у іноземних виробників.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, що фінансування закупівлі безпілотників допоможе створити незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди.

"Ми продовжуватимемо спрямовувати нашу підтримку на морську безпеку, протиповітряну оборону, безпілотники та автономні системи. Ми також надаватимемо пріоритет підтримці закупівлі оборонного обладнання в українських виробників та співпраці між Північними та Балтійськими країнами щодо оснащення та навчання нових українських військових частин", - підкреслив він.

Надана підтримка та уроки, отримані під час війни в Україні, також допоможуть зміцнити Збройні сили та обороноздатність Норвегії, додали в уряді.

Як повідомлялося, в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси NASAMS.