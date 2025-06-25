Кабмін схвалив зміни до держбюджету для фінансування оборони: Видатки зростуть на 450 мільярдів

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік", який передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень.





Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні уряд приймає законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони", - написав голова уряду.

Він уточнив, що ще понад 100 млрд грн додаткового фінансування пропонується спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Держприкордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Крім того, 6,3 млрд грн пропонується виділити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків - це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", - підсумував прем'єр.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що для для покриття додаткових видатків пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147,49 млрд грн та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд грн.

Що відомо про зміни до держбюджету-2025?

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") підтвердила, що Кабінет Міністрів готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони України через те, що від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї.

За її словами, ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, облігацій державної позики, а також грантів від партнерів.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.