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Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України
09:52 25.06.2025 |
На сайті Ради Європи опублікували фінальну версію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка розповіла про основні положення документа й надала посилання на сам текст.
Так, Мудра зазначила, що «попри різні позиції й вкрай складні переговори», у статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що прокурор може видати обвинувальні акти проти глави рф, очільника російського уряду або міністра закордонних справ. Однак винесення вироку і заочне засудження стане можливим після того, як вони позбудуться посад.
Також трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Тобто незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права, пояснила Мудра.
За її словами, основу становить стаття 8 Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття - чітке. Відповідальність - невідворотна.
Передбачено, що спецтрибунал не підриватиме діяльності Міжнародного кримінального суду, а доповнюватиме його. Провадження можуть іти паралельно, а у разі передання обвинуваченого до МКС - процес у спецтрибуналі призупинять.
Мудра назвала «окремим досягненням України» - включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених, крім чинної «трійки». Йдеться про політичне й військове керівництво росії та потенційно - Білорусі й КНДР.
В Офісі президента наголосили, що обвинувальні акти спецтрибуналу, подібно до Нюрнберзького процесу, стануть «юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як».
Нагадаємо, членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук повідомила, що Україна та Рада Європи планують підписати угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину росії 25 червня.
Мудра розповідала, що спецтрибунал може запрацювати вже 2026 року.
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