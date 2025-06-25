Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України

На сайті Ради Європи опублікували фінальну версію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка розповіла про основні положення документа й надала посилання на сам текст.

Так, Мудра зазначила, що «попри різні позиції й вкрай складні переговори», у статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що прокурор може видати обвинувальні акти проти глави рф, очільника російського уряду або міністра закордонних справ. Однак винесення вироку і заочне засудження стане можливим після того, як вони позбудуться посад.

Також трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Тобто незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права, пояснила Мудра.

За її словами, основу становить стаття 8 Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття - чітке. Відповідальність - невідворотна.

Передбачено, що спецтрибунал не підриватиме діяльності Міжнародного кримінального суду, а доповнюватиме його. Провадження можуть іти паралельно, а у разі передання обвинуваченого до МКС - процес у спецтрибуналі призупинять.

Мудра назвала «окремим досягненням України» - включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених, крім чинної «трійки». Йдеться про політичне й військове керівництво росії та потенційно - Білорусі й КНДР.

В Офісі президента наголосили, що обвинувальні акти спецтрибуналу, подібно до Нюрнберзького процесу, стануть «юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як».

Нагадаємо, членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук повідомила, що Україна та Рада Європи планують підписати угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину росії 25 червня.

Мудра розповідала, що спецтрибунал може запрацювати вже 2026 року.