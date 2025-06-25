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АНАЛІТИКА

Британія вперше передасть Україні зброю, профінансовану з заморожених росактивів

 

Глава уряду Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні - цього разу оплачений за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених в Об'єднаному королівстві та адаптованих у рекордно короткий час для наземного запуску, використовуючи 70 млн фунтів стерлінгів з коштів, отриманих завдяки надзвичайній програмі ERA.

Це вперше Британія використовує кошти, пов'язані з Росією, для прямого фінансування озброєння для Києва.

Ракети будуть застосовані за допомогою систем Raven, поставлених Британією. П'ять з них вже на шляху до України. Це збільшить їх загальну кількість, передану Києву, до 13.

Спочатку розроблені як ракети "повітря-повітря", ракети ASRAAM були модернізовані інженерами для наземного запуску. Переобладнання зайняло всього три місяці.

Виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, Стармер сказав, що "Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна".

"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", - заявив глава британського уряду.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя і є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни.

Новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Він є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для десятикратного збільшення поставок дронів.

Напередодні саміту НАТО Стармер домовився з Володимиром Зеленським про тісну співпрацю між Великою Британією та Україною у сфері військового виробництва.

Напередодні уряд Британії пообіцяв до 2035 року досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону.
Ключові теги: Британія
 

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