Зеленський обговорив з Макроном поставки Mirage і дронів-перехоплювачів

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон у вівторок провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав на Х.

Під час зустрічі, за словами Зеленського, сторони скоординували спільні наступні кроки та обговорили "дипломатичну роботу заради тиску на Росію".

"Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими "міражами", а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі", - додав глава держави, висловивши сподівання на "хороші рішення в найближчому майбутньому".

Також лідери обговорили розвиток так званої "коаліції охочих", очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, зазначив Зеленський.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі ліміти цін на нафту та газ", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року Франція поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких анонсувала минулоріч.