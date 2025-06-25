Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії

Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який передбачає оборонне виробництво на території скандинавської країни - про це сторони повідомили 24 червня.

За словами Умєрова, документ «відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії». Він назвав документ першим кроком у реалізації ініціативи Build with Ukraine, робота над якою почалася під час попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони», - заявив міністр.

Він висловив очікування, що цей крок посилить спільну обороноздатність двох країн, зміцнить ланцюги постачання та створить нові можливості для інтеграції оборонних секторів.

Міністерство оборони Данії також повідомило про підписання документа, який підтримує розгортання виробництва українських компаній у цій країні. Данський уряд виділив на це 500 мільйонів крон (понад 67 мільйонів євро).

За коментарем міністра Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген бере на себе провідну роль, надаючи українським оборонним компаніям можливість почати виробництво в Данії:

«Це також забезпечить данській оборонній сфері легший доступ до останніх технологій і досвіду з України. Таким чином, інтеграція наших оборонних індустрій буде дуже корисною для безпеки та боєздатності обох країн».

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. Цей механізм отримав назву «данська модель». За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

У червні 2025 року Умєров повідомив, що оборонна підтримка України за «данською моделлю» протягом року масштабується до 1,3 мільярда євро.