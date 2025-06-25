Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії

 

Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який передбачає оборонне виробництво на території скандинавської країни - про це сторони повідомили 24 червня.

За словами Умєрова, документ «відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії». Він назвав документ першим кроком у реалізації ініціативи Build with Ukraine, робота над якою почалася під час попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони», - заявив міністр.

Він висловив очікування, що цей крок посилить спільну обороноздатність двох країн, зміцнить ланцюги постачання та створить нові можливості для інтеграції оборонних секторів.

Міністерство оборони Данії також повідомило про підписання документа, який підтримує розгортання виробництва українських компаній у цій країні. Данський уряд виділив на це 500 мільйонів крон (понад 67 мільйонів євро).

За коментарем міністра Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген бере на себе провідну роль, надаючи українським оборонним компаніям можливість почати виробництво в Данії:

«Це також забезпечить данській оборонній сфері легший доступ до останніх технологій і досвіду з України. Таким чином, інтеграція наших оборонних індустрій буде дуже корисною для безпеки та боєздатності обох країн».

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. Цей механізм отримав назву «данська модель». За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

У червні 2025 року Умєров повідомив, що оборонна підтримка України за «данською моделлю» протягом року масштабується до 1,3 мільярда євро.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7924
  0,0778
 0,19
EUR
 1
 48,5084
  0,4875
 1,02

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес