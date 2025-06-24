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Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
17:19 24.06.2025 |
В рамках ініціативи "Лінія дронів" Нідерланди підписали контракти на 600 тисяч українських безпілотників. Замовлені БПЛА будуть поставлені Силам оборони України вже до кінця цього року, повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.
Загальна сума підписаних контрактів склала 500 млн євро. Закупівля українських безпілотників є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму 675 млн євро.
До того ж Амстердам анонсував виділення ще 80 млн євро на БПЛА у межах міжнародної коаліції дронів. Раніше країна інвестувала у цей проєкт 20 млн євро.
Окрім дронів, Україна отримає 100 радарів для виявлення дронів, а також 20 частково безпілотних модульних машин для евакуації поранених з поля бою.
Зазначимо, це вже друга анонсована масштабна закупівля українських безпілотників від однієї з країн НАТО за день. Напередодні Україна та Велика Британія започаткували проєкт з виробництва українських безпілотників. Королівство зобов'язалося фінансувати виробництво українських моделей дронів для СОУ на своїй території протягом трьох років.
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