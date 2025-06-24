Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу

 

Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ підпишуть у середу, 25 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Депутатка розповіла, що у вівторок, 24 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.

"А вже завтра - справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", - написала Кравчук у своєму Facebook.

Варто зазначити, що на 25 червня також запланований перший візит до Ради Європи президента України Володимира Зеленського.

Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7924
  0,0778
 0,19
EUR
 1
 48,5084
  0,4875
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес