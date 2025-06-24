Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу

Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ підпишуть у середу, 25 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Депутатка розповіла, що у вівторок, 24 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.

"А вже завтра - справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", - написала Кравчук у своєму Facebook.

Варто зазначити, що на 25 червня також запланований перший візит до Ради Європи президента України Володимира Зеленського.

Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.