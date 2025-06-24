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АНАЛІТИКА

Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров

Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров

 

Велика Британія та Україна запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів.

Про це повідомило Міністерство оборони.

У межах ініціативи протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати та виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

«Поки триває війна, уся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники», - пояснив міністр.

На його думку, це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Британія
 

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