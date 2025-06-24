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Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
14:24 24.06.2025 |
Велика Британія та Україна запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів.
Про це повідомило Міністерство оборони.
У межах ініціативи протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати та виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.
«Поки триває війна, уся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники», - пояснив міністр.
На його думку, це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.
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