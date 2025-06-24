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АНАЛІТИКА

Нідерланди оголосили військову допомогу на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів

 

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у вівторок, пише "Європейська правда".

В рамках нового пакета Україна отримає 100 радарів для виявлення дронів. Ці системи здатні виявляти безпілотники та передавати інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх знешкодити.

Поставка радарів має бути завершена до кінця року.

Крім того, до України буде передано 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

На завершення, Нідерланди виділяють ще 80 мільйонів євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів. Раніше країна вже оголосила про інвестиції в розмірі 20 мільйонів євро у цей проєкт.

Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 мільйонів євро для забезпечення морської безпеки.

Крім того, цими днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 мільйонів євро.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив нещодавно, що після завершення передачі всіх 24 винищувачів F-16 Україні новим пріоритетом військової підтримки стали дрони.
 

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