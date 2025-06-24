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Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь
08:48 24.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".
Трамп написав, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".
"Офіційно Іран розпочне припинення вогню, а через 12 годин Ізраїль також приєднається до припинення вогню, і через 24 години світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни", - повідомив президент США.
Ця війна могла тривати роками, додав Трамп, і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".
"Виходячи з того, що все буде так, як має бути, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з витримкою, мужністю та мудрістю, які дозволили покласти край тому, що слід назвати "12-денною війною", - написав Трамп
Високопосадовець Білого дому заявив, що Трамп домігся угоди про припинення вогню під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, і Ізраїль погодився на це за умови, що Іран не буде продовжувати атаки, повідомляє агентство Reuters.
Раніше іранський посадовець підтвердив, що Тегеран погодився на перемир'я, але міністр закордонних справ країни заявив, що воєнні дії не припиняться, доки Ізраїль не припинить свої атаки.
Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив у вівторок рано вранці, що якщо Ізраїль припинить свою "незаконну агресію" проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, Іран не матиме наміру продовжувати свої дії у відповідь.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник США Стів Віткофф перебували в прямому та непрямому контакті з іранцями, повідомив представник Білого дому, пише Reuters.
Троє ізраїльських посадовців повідомили, що Ізраїль планує незабаром завершити свою кампанію в Ірані, і раніше передали це повідомлення США.
Нетаньягу, повідомив ізраїльський телеканал Channel 12, наказав міністрам свого уряду, чиї обговорення завершилися у ніч на вівторок, не робити публічних заяв.
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