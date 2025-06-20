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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ

23:55 19.06.2025 |

Політика

 BBC

Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Указ про це оприлюднений на сайті Офіса президента.

У лютому Шаповалов пішов з посади командира військового оперативного командування "Південь", яке очолив у квітні 2024 року.

Перед тим посаду командувача Сухопутних військ обіймав генерал Михайло Драпатий. Він подав у відставку на початку червня після трагедії на полігоні у Дніпропетровській області, куди влучила російська ракета.

Після цього Драпатого призначили командувачем Об'єднаних сил.

Що відомо про Шаповалова

Він народився у 1978 році в Кіровоградській області.

Закінчив Інститут танкових військ при Харківському політеху університеті й Національний університет оборони України.

Вже бойовим офіцером Шаповалов закінчив Острозьку академію за спеціальністю "Міжнародні відносини" (цю ж програму закінчив колишній головком ЗСУ Валерій Залужний) та Військовий коледж Армії США.

Військову кар'єру Шаповалова вичерпно описує фраза, що повторюється у всіх його офіційних біографіях: "Пройшов усі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка".

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шаповалов переїхав до Києва - на посаду начальника Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

Цей орган у складі Генштабу відповідав за координацію міжнародного військового співробітництва України у найширшому розумінні - від миротворчих операцій та імплементації стандартів НАТО до організації закордонних візитів військових делегацій.

Співпраця українських військових з іноземними колегами стала темою першочергової важливості одразу після початку великої війни. Вже у березні 2022 року указом Володимира Зеленського Шаповалов отримує звання бригадного генерала.

Пізніше Шаповалов командував Оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" та оперативним командуванням "Південь".

У лютому цього року Шаповалов попрощався із товаришами по службі. Новим місцем його роботи стало німецьке місто Вісбаден. Саме там був розташований штаб нової місії НАТО, яка мала "перехопити" завдання координації військової допомоги Україні у США, - NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

До цієї місії увійшли близько 700 військовослужбовців із країн-членів та партнерів НАТО. Шаповалов представляв у цій структурі Україну.

"Весь позитивний досвід координації (з партнерами по НАТО) та весь реальний бойовий досвід наших воїнів мають бути реалізовані зараз у Сухопутних військах України. Зміни потрібні, це обов'язково", - сказав увечері 19 червня Володимир Зеленський, анонсуючи це своє кадрове рішення.
 

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