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Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
23:02 19.06.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа роздратована керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Про це пише видання Politico, яке поспілкувалося з 14 людьми, включно з помічниками конгресменів, колишніми чиновниками США та України, а також іншими джерелами.
Як стверджує видання, у Вашингтоні Єрмака вважають необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських посадовців й загалом нездатним орієнтуватися у внутрішній роботі на Капітолійському пагорбі.
Так, за словами одного зі співрозмовників, Єрмак помилково вважав, що угода про корисні копалини настільки важлива для Трампа, що він надасть Україні гарантії безпеки. Джерело назвало цю ідею «абсурдною».
Водночас дехто зі співрозмовників Politico висловив стурбованість тим, що Єрмак начебто неточно передавав позиції Вашингтона керівництву України.
За словами 10 людей, Єрмак виявився «особливо неприємним» для адміністрації президента США Дональда Трампа. Видання стверджує, що на початку червня, під час останньої поїздки до Вашингтона, керівник Офісу українського президента мав проблему із зустрічами з американськими високопосадовцями.
Так, за словами джерела, зустріч між Єрмаком та державним секретарем Марко Рубіо скасували в «останню хвилину», але український посадовець натрапив на американського міністра в Білому домі.
За словами співрозмовника Politico, голова апарату Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати в Білому домі, перш ніж скасувала зустріч, а офіс віцепрезидента Джей Ді Венса так і не відповів на запит про зустріч.
Однак речник Єрмака, Олексій Ткачук, заперечив цю інформацію. За його словами, Єрмак зустрівся із Вайлз, хоча розмова видалася коротшою, ніж очікувалося.
Як пояснив Ткачук, головна мета поїздки Єрмака до Вашингтона в супроводі українських високопосадовців полягала у проведенні закритого брифінгу для членів Сенату США щодо стану війни та гуманітарної ситуації в Україні, а також обговорення подальших санкцій проти росії.
За інформацією Politico, яке покликається в цьому разі на чотирьох співрозмовників, посадовці адміністрації Байдена також висловлювали розчарування Єрмаком, але стримувалися з огляду на потребу оперативно реагувати на війну.
Водночас Єрмак через свого речника заявив Politico, що робить усе можливе для захисту суверенітету та безпеки України.
«Я чекатиму ще багато годин біля будь-яких дверей, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента», - наголосив високопосадовець.
Він також пояснив, що «не має амбіцій повністю зрозуміти, як працює американська політика», оскільки приїжджає до США, щоб «говорити про країну, яку знає найкраще, - Україну».
Тим часом співрозмовники, ознайомлені з нинішнім станом американсько-українських відносин, та прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що роздратування Єрмаком може підірвати позиції України у США, зауважує Politico.
Раніше керівник Офісу президента відкинув припущення про те, що він планує свою подальшу політичну кар'єру, а також заяви про те, що він контролює владу в Україні.
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