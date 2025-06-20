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Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
22:54 19.06.2025 |
Суд вирішив розглядати справу пʼятого президента України Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО частково у закритому режимі.
Про це повідомила кореспондентка hromadske.
Представники Офісу президента та Кабінету Міністрів просили закрити розгляд судової справи в повному обсязі. Вони пояснювали своє прохання тим, що у справі фігурують матеріали з грифом «Для службового користування» (ДСК), які потрібно розглядати в спеціальному залі.
Представники Порошенка закликали зняти відповідне клопотання з розгляду. Вони пояснювали, що закриття розгляду не дасть суспільству доступу до резонансної справи, закриє від громадськості докази сторони Порошенка, порушить право на гласний та відкритий процес тощо.
Адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що законодавство передбачає повернення із закритого режиму розгляду до відкритого, якщо інформація, для захисту якої переходили на закритий режим, стала публічною. Так, він заявив суду, що готовий «взяти на себе відповідальність» і оприлюднити якісь документи, щоб потім суд міг повернутися до відкритого режиму.
«Ми знайдемо спосіб саботувати цю ситуацію. У будь-якому разі суспільство дізнається, що відбулося між Міністерством економіки та РНБО», - сказав Новіков.
Зрештою, суд вирішив задовольнити клопотання частково - закрити розгляд лише в частині розгляду службової інформації.
Якщо буде встановлено, що інформація із закритої частини вже є доступною публічно, подальший розгляд справи буде відкритим.
Нагадуємо, позов Порошенка щодо скасування санкцій РНБО проти нього продовжують розглядати в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду України. Справа перебуває на стадії розгляду клопотань.
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