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Лагард у Києві: Поглиблення торговельних зв'язків може зміцнити нашу спільну стійкість
14:21 19.06.2025 |
Поглиблення торговельних зв'язків між Україною та Європою може зміцнити спільну стійкість обох сторін в умовах фрагментованого світу, адже для України Європа є головним торговельним партнером.
Як передає Укрінформ, про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард під час IX Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі на тему "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації".
Лагард спеціально прибула на конференцію на запрошення Національного банку України.
Вона наголосила на важливості уроків історії, нагадавши, що під час холодної війни залізна завіса розколола європейську спільноту. У результаті торгівля між сходом і заходом впала майже на 50%, що було схоже на накладання майже 50-відсоткового тарифу.
"Для України Європа є головним торговельним партнером, на який припадає майже понад 50% торгівлі товарами у 2024 році. Поглиблюючи економічні зв'язки, тісніше пов'язуючи економіки сусідніх країн, ми можемо зменшити нашу вразливість до зовнішніх шоків. Поглиблення торговельних зв'язків може зміцнити нашу спільну стійкість", - підкреслила Лагард.
Президентка ЄЦБ акцентувала на успішному розширенні Євросоюзу на схід, коли країни, що приєдналися до Союзу у 2004 році, майже подвоїли ВВП на душу населення за останні два десятиліття. Так, у період із 2004 по 2019 рік ВВП на душу населення нових членів ЄС зріс на 32% більше, ніж у країн, які не є членами ЄС.
"Різниця полягала в глибшій економічній інтеграції, і найбільше виграли ті країни, які були вже глибоко інтегровані в регіональну економіку", - пояснила вона.
Також Лагард навела конкретні приклади того, як Україна вже інтегрована в європейські ланцюги створення вартості. Зокрема, українські фірми виробляють близько 7% усіх джгутів і проводів, що використовуються в автомобілях ЄС.
"Оскільки галузь переорієнтовується на електромобілі, які потребують більш складних систем електропроводки, українська виробнича база має всі можливості для розширення і відіграє більшу роль у ланцюгу створення вартості в ЄС", - зазначила вона.
Другим прикладом керівниця ЄЦБ назвала виробництво дронів, яке стало одним із найбільш просунутих у регіоні. Амбіція України виготовляти 4,5 млн дронів до 2025 року прискорила інновації в матеріалознавстві, акумуляторних технологіях і 3D-друку.
За словами Лагард, ці досягнення вже знаходять цивільне застосування в таких секторах як логістика, сільське господарство та реагування на надзвичайні ситуації.
Як повідомлялося, 19-20 червня 2025 року у Києві проходить IX Щорічна дослідницька конференція "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації".
Дев'ятий рік поспіль, за винятком вимушеної перерви у 2022 році, захід організовується Національним банком України спільно з Національним банком Польщі.
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