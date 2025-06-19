Путін заявив про готовність зустрічатися з Зеленським, але не підписувати документи

Російський диктатор Путін заявив про готовність зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, але знову заявив про нібито його нелегітимність.

«Ми готові зустрічатися... я готовий зустрічатися з усіма, зокрема з Зеленським... Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому», - сказав Путін під час спілкування з журналістами.

За його словами, питання полягає в тому, хто буде підписувати документи. Президент РФ знову почав розповідати, що Зеленський нібито нелегітимний, а «підпис повинен стояти легітимної влади».

Путін також заявив, що новий раунд перемовин представників України та РФ можливий після 22 червня.

При цьому він погрожує, що ситуація для України «може ще погіршитися».

«Не домовлятимуться - ситуація, можливо, ще зміниться, на гірший для них бік. Не треба тягнути. Треба сідати і домовлятися», - сказав Путін, згадавши про умови домовленості в Стамбулі у 2022 році, які були «значно м'якшими ніж зараз».

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"Він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я відповів: зроби мені послугу - спочатку займись посередництвом у себе... Я сказав: Владімір, давай спочатку займатись посередництвом щодо Росії. А про це ти зможеш подбати пізніше", - розповів Трамп.

Водночас Путін каже, що РФ «не розпочинала військових дій в Україні, а намагається їх закінчити».

На переговорах у Стамбулі 2 червня Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів до кінця червня. Також після переговорів в Стамбулі заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що РФ відмовляється від припинення вогню.

Водночас глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні припинення вогню на два-три дні на окремих ділянках фронту.

Щодо зустрічі Мединський заявив, що вона можлива, проте «необхідне її змістовне опрацювання з виходом на результати, оскільки глави держав повинні не опрацьовувати деталі домовленості, а затверджувати, тобто приймати остаточні рішення щодо підготовлених та узгоджених проєктів».

Раніше також Україна пропонувала зустріч на рівні лідерів України, США та Росії, але Кремль на цю пропозицію не погодився, заявивши, що «така зустріч має бути підсумком конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямами».