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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

12:21 18.06.2025 |

Право, Україна

 

Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство, який спрощує процедуру отримання українського громадянства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в Телеграмі.

За його словами за законопроєкт №11469 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України в цілому проголосували 243 народних депутата на пленарному засіданні у середу.

Як повідомлялось, закон передбачає легалізацію іноземного громадянства, а також право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського.

Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство держслужбовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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