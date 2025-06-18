Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні опублікував заяву головуючого на саміті «Групи семи».

У заяві він зазначив, що лідери G7 «висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні» та «визнали, що Україна зобов'язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме».

За його словами, лідери G7 «рішуче налаштовані розглянути всі варіанти максимального тиску» на Росію, включаючи фінансові санкції.

Журналісти запитали у прем'єра Канади щодо відсутності окремої спільної заяви щодо України на саміті G7 після повідомлень про розбіжності з США щодо формулювань щодо Росії.

Він сказав, що Канада була б готова піти далі у своїй офіційній мові щодо України, ніж те, що зрештою було на папері.

«Були б речі, які деякі з нас, включаючи Канаду, сказали б понад те, що було сказано в резюме голови», - сказав Карні, якого цитує CBC News.- «Але визнання важливості ініціативи президента Трампа щодо досягнення міцного миру абсолютно узгоджується з тим, що ми рішуче налаштовані на використання всіх варіантів для максимального тиску на Росію, включаючи фінансові санкції».

Країни G7 не опублікували спільної заяви щодо України, попри присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічі високого рівня в Кананаскісі, де він закликав до мирної угоди.

Раніше високопоставлене урядове джерело видання заявило, що це сталося через те, що США не погодилися з остаточним формулюванням. За його даними, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли пом'якшити їх.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни.

Однак згодом представники офісу Карні спростували заяву про те, що США хотіли пом'якшити заяву щодо війни Росії проти України.

Як пише агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, обговорення лідерів країн «Групи семи» за вечерею в понеділок не підштовхнуло президента США Дональда Трампа до посилення санкцій проти Росії.

На саміті він ще більше розчарував союзників, заявивши, що санкції коштують США багато грошей, і повторив багато з цих заперечень за вечерею, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності.

Дональд Трамп неодноразово закликав російського президента Володимира Путіна погодитися на припинення вогню у війні проти України та погрожував новими санкціям проти Росії, однак так і не зробив цього досі.