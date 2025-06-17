Фінансові новини
- |
- 17.06.25
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони атакували завод «Прогрес» у Росії
08:52 17.06.2025 |
Уночі 17 червня Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес" у Мічуринську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника громадської організації "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка в Telegram-каналі.
В ніч з 16 на 17 червня потужні вибухи пролунали в різних населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес", що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки.
Хроніка вибухів
Вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після 1:40 ночі. Загалом було чути близько десяти вибухів, перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників.
Близько 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гата і Калаїси. Очевидці діляться в соцмережах, що бачили спалахи в небі.
ЗМІ також повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів.
Під прицілом завод "Прогрес": що відомо про підприємство
За даними з відкритих джерел, завод "Прогрес" є одним із п'яти найбільших підприємств Тамбовської області Росії.
Він розташований у Мічуринську та спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
Крім того, дане підприємство виготовляє різноманітну електротехніку для цивільного використання, включно з обладнанням для газових та нафтопроводів.
Повторна атака на завод "Прогрес"
Завод "Прогрес" вже неодноразово ставав об'єктом атак безпілотників. Востаннє удар по підприємству було зафіксовано 6 червня, коли дрон влучив у виробничий цех. Цього разу підприємство також потрапило у зону ризику, адже воно є ключовим для виробництва складного військового обладнання.
Місцева влада поки що не коментує події.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували завод «Прогрес» у Росії
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
|Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк
|НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося
|Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії
|Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС
|Зеленський запропонував призначити голову Податкової служби Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна запускає серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які перевершують ATACMS
Бізнес
|Saab оголосила про проведення трьох випробувальних бойових польотів винищувач Gripen E, керованого ШІ
|Ryanair штрафуватиме пасажирів на 500 євро і більше за неадекватну поведінку
|Китай захоплює ринок субкомпактних авто
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395