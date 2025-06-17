Дрони атакували завод «Прогрес» у Росії

Уночі 17 червня Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес" у Мічуринську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника громадської організації "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка в Telegram-каналі.

В ніч з 16 на 17 червня потужні вибухи пролунали в різних населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес", що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки.

Хроніка вибухів

Вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після 1:40 ночі. Загалом було чути близько десяти вибухів, перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників.

Близько 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гата і Калаїси. Очевидці діляться в соцмережах, що бачили спалахи в небі.

ЗМІ також повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів.

Під прицілом завод "Прогрес": що відомо про підприємство

За даними з відкритих джерел, завод "Прогрес" є одним із п'яти найбільших підприємств Тамбовської області Росії.

Він розташований у Мічуринську та спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Крім того, дане підприємство виготовляє різноманітну електротехніку для цивільного використання, включно з обладнанням для газових та нафтопроводів.

Повторна атака на завод "Прогрес"

Завод "Прогрес" вже неодноразово ставав об'єктом атак безпілотників. Востаннє удар по підприємству було зафіксовано 6 червня, коли дрон влучив у виробничий цех. Цього разу підприємство також потрапило у зону ризику, адже воно є ключовим для виробництва складного військового обладнання.

Місцева влада поки що не коментує події.