Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нову підозру у недекларуванні майна, а його дружина - підозру у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн. Про це повідомили Національне антикорупційне агентство та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кириленкові інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України, а його дружині - ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

→ шість квартир у Києві та Ужгороді;

→ житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;

→ два гаражні бокси;

→ шість паркомісць;

→ три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

→ автомобіль BMW X3.

У серпні 2024 року голова АМКУ отримав підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні неправдивої інформації за 2020, 2021, 2022 і 2023 роки. Кримінальне провадження було розпочате після оприлюднення розслідування проєкту "Схеми".

Тоді ж Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленка у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн. 4 червня 2025 року ВАКС зменшив Кириленку заставу до 25 млн грн.

Досудове розслідування у цій справі завершено у грудні 2024 року. Зараз триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.