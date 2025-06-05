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Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
14:20 05.06.2025 |
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нову підозру у недекларуванні майна, а його дружина - підозру у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн. Про це повідомили Національне антикорупційне агентство та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Кириленкові інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України, а його дружині - ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.
За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
→ шість квартир у Києві та Ужгороді;
→ житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;
→ два гаражні бокси;
→ шість паркомісць;
→ три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
→ автомобіль BMW X3.
У серпні 2024 року голова АМКУ отримав підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні неправдивої інформації за 2020, 2021, 2022 і 2023 роки. Кримінальне провадження було розпочате після оприлюднення розслідування проєкту "Схеми".
Тоді ж Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленка у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн. 4 червня 2025 року ВАКС зменшив Кириленку заставу до 25 млн грн.
Досудове розслідування у цій справі завершено у грудні 2024 року. Зараз триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.
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