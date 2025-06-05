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НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку 15,5% річних з 6 червня, на його думку, це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.
"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.
Пом'якшення процентної політики стане можливим лише після остаточного проходження піку цінового сплеску та зниження ризиків закріплення інфляції на високому рівні. Водночас, якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий ужити додаткових заходів, додав регулятор.
Зазначається, що разом зі збереженням облікової ставки збережено й усі інші ставки за основними інструментами монетарної політики Нацбанку.
Учасники ринку напередодні рішення щодо ставки також були майже єдині у прогнозах, що НБУ збереже її на поточному рівні.
У середині квітня Нацбанк також зберіг ставку на рівні 15,5%, а до цього тричі збільшував ставку з середини грудня 2024 року. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.
Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню правлінням Національного банку цього рішення, буде оприлюднено 16 червня 2025 року.
Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 24 липня 2025 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка. На ньому, на відміну від сьогоднішнього засідання, також переглядиметься макропрогноз.
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