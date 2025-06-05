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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
11:00 05.06.2025 |
У четвер, 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ, повідомив Генштаб ВСУ.
"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - йдеться у повідомленні у телеграм.
Як зазначили у Генштабі, "цілі успішно уражено. "Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень", - уточнили там.
Результати ураження уточнюються, наголосили в Генштабі.
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